Covid, la Puglia richiama in corsia i medici in pensione

Ansa

Il dipartimento Salute della Regione Puglia richiama, su base volontaria, i medici andati in pensione per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lunedì, conferma il direttore della sezione Vito Montanaro, sarà pubblicato un avviso per compilare una graduatoria dalla quale ogni Asl potrà attingere. In base alle specialità dei medici che decideranno di tornare in corsia, saranno assegnati i posti negli ospedale e nei reparti.