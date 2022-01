Covid, l'Ordine dei medici: posticipare l'apertura delle scuole

IPA

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, prevista in tutta Italia per il 10 gennaio, il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, ha lanciato un appello al governo: "Posticipare il ritorno in aula, recuperando poi a giugno". Per la Fnomceo lo scopo è quello di cercare di contenere l'aumento dei contagi da Covid.