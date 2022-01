Covid, l'Ordine dei medici: "Cambio criteri su ricoverati non funziona"

Ansa

L'eventuale modifica dei criteri sul conteggio dei ricoverati positivi al Covid "non funziona. I numeri dei contagiati, il trend dei positivi ricoverati in area medica e nelle intensive, comunque li si conteggi, sovraccaricano gli ospedali". Lo ha sottolineato il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli. "Chiediamo misure di controllo, non operazioni di maquillage", ha aggiunto.