Covid, l'Aifa: "La situazione è ancora grave, bisogna vaccinare"

Ansa

La situazione dell'Italia è "ancora di estrema gravità, per questo siamo molto preoccupati del numero molto elevato di morti tutti i giorni". Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, aggiungendo: "La sensazione è che ci sia ancora molto da fare e un po' da soffrire per i prossimi due mesi. Lo sforzo attuale è di vaccinare il più possibile. Occorre continuare a fare il massimo per spegnere questa pandemia, come fatto in altri Paesi".