Covid, l'Aifa approva il vaccino Novavax

Ansa

L'Aifa ha dato il via libera al nuovo vaccino anti-Covid Novavax, dopo l'approvazione dei giorni scorsi da parte dell'agenzia europea Ema. L'ok è valido per gli over 18 con un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l'una dall'altra. Salgono così a cinque i vaccini approvati contro il coronavirus. I dati hanno evidenziato un'efficacia del 90% nel prevenire la malattia sintomatica anche negli individui sopra i 64 anni.