Covid, Brusaferro: in Italia non c'è ragione di preoccuparsi

La situazione Covid in Italia è sotto controllo.

Lo spiega Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità. "Non c'è ragione di preoccuparsi e di rinunciare a programmi di vacanze. Partite in tranquillità, con un occhio di riguardo per le persone anziane e i fragili che dovrebbero essere protetti con vaccino e uso di mascherina in situazioni di affollamento", ha spiegato. Sui possibili effetti in Italia della situazione pandemica in Cina, ha quindi aggiunto, "non ci sono segnali di allarme, attualmente. I dati dell'epidemia in Italia riportati nel bollettino riflettono una situazione piuttosto calma. I casi di positività stanno scendendo. I ricoveri in ospedale sono stabili nei reparti di terapia intensiva mentre si stanno riducendo nelle aree mediche".