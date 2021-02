Covid, Iss: "Varianti? Prudenza ma misure di protezione non cambiano"

Ansa

Rispetto alle varianti del coronavirus non sono emerse "evidenze scientifiche della necessità di cambiare le misure, che rimangono quindi quelle già in uso: mascherine, distanziamento sociale e igiene delle mani". Lo ha spiegato l'Istituto superiore di Sanità aggiungendo che, comunque, serve "particolare prudenza". Per poter individuare la variante è necessario "un test altamente specialistico detto sequenziamento".