Covid, Iss: under 19 incidenza più alta, 393 tra 0-9 anni e 404 10-19

Ansa

Le fasce di età che registrano i più alti tassi di incidenza settimanale di casi di Covid per 100mila abitanti sono quelle pediatriche (393 tra 0 e 9 anni e 404 tra 10 e 19 anni). Lo riporta il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss per il periodo 13-19 dicembre. L'incidenza più bassa si rileva invece negli over 80 (101 nella fascia 80-89 e 116 nei soggetti di età più avanzata).