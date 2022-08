Covid, Iss: Rt in lieve calo a 0,74, incidenza sale a 277

Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid: nel periodo dal 19 al 25 agosto passa a 277 su 100mila abitanti, contro i 260 della settimana precedente.

Tra il 2 e il 15 agosto l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,74, in lieve diminuzione rispetto alla rilevazione precedente (0,77). Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento della pandemia. Scendono i ricoveri per Covid sia in terapia intensiva (2,4%) sia nei reparti ordinari (9,4%).