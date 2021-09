Covid, Iss: "Per over 80 vaccinati rischio di morte 15 volte inferiore"

IPA

Il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni per i non vaccinati è di circa 9 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo. Fra gli over 80 il tasso di ricoveri in terapia intensiva è 13 volte più basso (1,1 contro 14,8 per 100.000 abitanti) mentre il tasso di decesso è quindici volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (76,2 contro il 5,0 per 100.000 abitanti). Sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità.