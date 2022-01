Covid, Iss: Omicron in 28,4% campioni acque reflue, forte aumento

Italy Photo Press

Nelle tre settimane comprese tra il 5 e il 25 dicembre i campioni delle acque reflue indicano un forte incremento della circolazione della variante Omicron del Covid in Italia. Lo affermano i risultati di una ricerca dell'Istituto superiore di Sanità su 282 campioni di acque reflue raccolti in 98 punti di campionamento di 16 Regioni. In totale, 80 campioni (28,4%) sono stati identificati come positivi per la nuova variante.