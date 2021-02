Covid, Iss: nuova indagine su varianti inglese, brasiliana, sudafricana

Ansa

Scatta una nuova indagine rapida dell'Istituto superiore di sanità per stabilire una mappatura sul territorio italiano del grado di diffusione delle varianti del Covid. Nel mirino degli esperti le mutazioni inglese, brasiliana e sudafricana. La ricerca viene coordinata dall'Iss in collaborazione con ministero, Regioni e Province autonome per identificare, tra i campioni positivi al virus, casi di infezioni riconducibili alle varianti.