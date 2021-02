Covid, Iss: la variante inglese non infetta soprattutto i bambini

IPA

Al momento non sembra che "la variante inglese del Covid abbia come target specifico i bambini, ovvero non li infetta in maniera particolare rispetto agli altri". Lo affermano gli esperti dell'Istituto superiore di sanità aggiornando le Faq sulle varianti. E alla domanda se "le varianti colpiscano in maniera particolare i bambini" gli esperti precisano: "Le varianti più preoccupanti non sembra causino sintomi più gravi in nessuna fascia di età".