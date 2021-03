Covid, Iss: in Italia variante Gb all'86,7%, 4% casi da quella brasiliana

Ansa

In Italia al 18 marzo la prevalenza della variante inglese del Covid si attesta all'86,7%, con valori oscillanti tra le singole Regioni tra il 63,3% e il 100%. Per quella brasiliana, segnalata per la prima volta anche in Emilia-Romagna, la prevalenza è invece al 4,0%. E' quanto emerge dalla nuova indagine rapida condotta dall'Iss e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.