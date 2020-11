Covid, Iss: Fvg, Molise e Veneto in bilico, valutare altre restrizioni

Ansa

Tre Regioni sono state valutate dall'Iss "in bilico" perché classificate con un rischio moderato ma con probabilità alta di avanzare in un'area di rischio superiore nel prossimo mese: si tratta del Friuli Venezia Giulia, oggi arancione, del Molise e del Veneto, entrambe oggi in zona gialla. Data la situazione, l'Istituto superiore di sanità raccomanda "alle autorità di valutare l'adozione di ulteriori misure di mitigazione" del contagio.