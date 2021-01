Covid, Iss: cresce il rischio di un'epidemia fuori controllo

IPA

Aumenta il rischio di un'epidemia da Covid non controllata e non gestibile nel Paese, secondo la bozza di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità-ministero della salute. La situazione è dovuta a un aumento diffuso della probabilità di trasmissione del virus in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto in quasi tutte le Regioni e Province autonome. L'indice di trasmissibilità medio Rt, pari a 1,09, cresce da 5 settimane.