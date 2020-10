Covid, Iss: continua a salire il numero delle persone ricoverate

A livello nazionale continua a salire il numero di persone ricoverate (2846 vs 2365 in area medica, 254 vs 222 in terapia intensiva e, conseguentemente, aumentano i tassi di occupazione delle degenze in area medica e in terapia intensiva. Lo rileva il monitoraggio settimanale ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Si ribadisce dunque la necessità di rispettare i provvedimenti e le altre misure raccomandate dalla autorità sanitarie.