Covid, Iss: casi ancora in crescita tra i sanitari: in 30 giorni 54.005

Non si arresta la crescita di casi di Covid tra medici, infermieri e altri lavoratori della sanità. Negli ultimi 30 giorni sono stati 54.005 a fronte di 3.982.099 casi complessivi di infezione registrati in Italia. E' quanto emerge dai Dati della Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia, a cura dell'Istituto Superiore di sanità, aggiornati al 26 gennaio.