Covid, nessuna nuova ordinanza prima di ulteriori esiti del monitoraggio

Nessuna nuova ordinanza è prevista. E' quanto apprende l'Ansa in riferimento all'individuazione di 4 Regioni per le quali sarebbe opportuno anticipare misure più restrittive. Si tratta di Emilia-Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto, entrate in scenario 4 a rischio moderato con alta probabilità di progressione. I dati del monitoraggio hanno portato ad un'ordinanza già firmata dal ministro Speranza. Non sono previste altre ordinanze prima di ulteriori esiti del monitoraggio.