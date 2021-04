Covid, Iss-Aifa: con polmonite plasma iperimmune non efficace

IPA

Il plasma iperimmune non dà benefici se usato su pazienti con Covid che hanno già sviluppato una polmonite lieve o moderata. E' il verdetto dello studio Tsunami promosso da Aifa e Iss, secondo cui "non è stato evidenziato un beneficio del plasma in termini di riduzione del rischio di peggioramento respiratorio o morte nei primi trenta giorni". Alla ricerca, spiega la nota dei due enti, hanno partecipato 27 centri clinici in tutta Italia.