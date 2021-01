Covid, i sindacati della scuola: il 7 gennaio data rischiosa, istituti riaprano il 18

I sindacati della scuola sono contrari all'apertura degli istituti per il 7 gennaio, come inizialmente il governo ipotizzava. L'appello di Snals è di far slittare la data al 18 gennaio perché prima "è rischioso". "Stiamo prendendo atto dei problemi dell'aumento dei contagi di questi giorni - afferma il segretario Elvira Serafini -. Giorno 18 gennaio potremmo già avere un'idea dell'andamento epidemiologico e decidere a ragion veduta".