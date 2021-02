Covid, Ippolito: "Vietare cinema, aereo e ristorante a chi non si vaccina"

Ansa

Per contrastare la pandemia di coronavirus, "molte attività dovranno essere precluse a chi non è vaccinato: ristorante, cinema, stadio, aereo". A dirlo è il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. "Le misure potranno essere adottate quando il vaccino sarà disponibile per tutti, altrimenti sarebbero un fattore discriminante", precisa. "Ho fiducia che gli italiani abbiano capito l'importanza del vaccino".