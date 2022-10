Covid, Iss: cala incidenza, ma Rt resta stabile a 1,27

Ricoveri nei reparti da 10 a 11%, intensive stabili - Al 20 ottobre, il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2,4%, identico a quello registrato sette giorni prima, mentre sale il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale che arriva all'11% rispetto al 10% certificato il 13 ottobre. Tre Regioni/PPAA sono classificate a rischio alto, tutte e tre per la presenza di molteplici allerte di resilienza, mentre altre 16 sono a rischio moderato e due classificate a rischio basso. Dieci Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza e tre riportano molteplici allerte di resilienza. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (10,5% contro 11%), cosi' come la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (54,7% contro 54%) e

quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35% contro 35%).



Da 6 a 8 le Regioni con reparti sopra soglia d'allerta - Salgono da 6 a 8, questa settimana, le Regioni e Province autonome (PA) che registrano un'occupazione dei reparti ordinari sopra la soglia di allerta fissata al 15% da parte di pazienti Covid. I valori più alti in Valle d'Aosta e Umbria. Si tratta di Calabria (15,3%), Friuli Venezia Giulia (16,6%), Liguria (15,8%), Marche (15,9%), PA Bolzano (20%), PA Trento (15,1%), Umbria (32%), Valle d'Aosta (44,8%).