Covid, in Italia si parte con quasi 1,9 milioni di dosi di vaccino

IPA

La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi di vaccino anti-Covid, distribuite da Pfizer e inviate alle Regioni. Lo annuncia l'ufficio del commissario Domenico Arcuri. "La prima sessione della vaccinazione sarà destinata alle categorie che il governo e il Parlamento hanno stabilito essere prioritarie -si legge in una nota -: operatori sanitari e sociosanitari, ospiti e personale delle residenze per anziani".