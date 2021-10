Covid, in Italia oltre 7,4 milioni in attesa prima dose o dose unica vaccino

Ansa

Sono oltre 7,4 milioni le persone ancora in attesa di un prima dose o di una dose unica di vaccino. Lo evidenzia il report settimanale del governo. In particolare fra i 50 e i 59 anni non sono ancora vaccinate 1.276.043 persone (13,22%), fra i 40 e i 49 anni 1.505.945 (17,14% della popolazione in questa fascia di età). Fra i 30 e i 39 anni i non vaccinati sono 1.167.979 (il 17,19% di questa classe).