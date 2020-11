Covid, in Italia oltre 3mila pazienti in terapia intensiva

LaPresse

In Italia è stata superata la soglia dei 3mila pazienti in terapia intensiva per Covid. Con i 110 delle ultime 24 ore, infatti, il totale è arrivato 3.081. Il numero più alto resta quello del 3 aprile, quando erano 4.068 i ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 29.444 i ricoverati con sintomi: in questo caso è stato superato il precedente numero negativo di aprile che era di 29.010.