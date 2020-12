Covid, in Italia incidenza positivi-tamponi stabile al 10,2%

Ansa

E' stabile, al 10,2%, l'incidenza delle nuove persone positive al coronavirus rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Mercoledì era al 10%. Calano di 19 unità i pazienti in terapia intensiva, che si attestano a 3.597. Si tratta, però, di un saldo tra ingressi e uscite: per la prima volta il ministero indica anche il numero di ingressi in rianimazione nelle 24 ore, che sono stati 217. Diminuiscono di 682 unità i ricoveri ordinari.