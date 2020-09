Covid, in Italia +9 in terapia intensiva e picco di casi in Campania

Altri 9 pazienti affetti da coronavirus sono finiti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, portando il totale a 142. I ricoverati con sintomi sono 1.719 (+36), le persone in isolamento domiciliare 31.132 (+870). L'unica regione senza nuovi positivi è la Valle d'Aosta, come la provincia autonoma di Bolzano, mentre l'aumento maggiore di casi si registra in Campania con 218. Poi ci sono il Lazio con 159, l'Emilia-Romagna con 132 e la Lombardia con 109.