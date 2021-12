Covid, in Italia 5,6 milioni di persone ancora senza prima dose

Ansa

Sono oltre 5,6 milioni gli italiani che non hanno copertura contro il Covid. E' quanto emerge dal report del governo sui vaccini. Senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni, sono infatti 5.683.275 le persone che non hanno ancora ricevuto la prima dose. In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è nella fascia 40-49 anni (1.221.454) e in quella 50-59 anni (1.038.570).