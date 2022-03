Covid, in Italia 48.886 nuovi casi su 330.028 tamponi e altri 86 morti

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 86 decessi (contro i 133 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 156.868. Il tasso di positività sale al 14,8% (+2,1%). In aumento le terapie intensive (+3) e i ricoveri nei reparti ordinari (+6). I guariti odierni sono 36.111.

In crescita gli attuali positivi: +13.882 in 24 ore - Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 8.240 i ricoverati con sintomi e 516 le persone in terapia intensiva. Sono 13.882 gli attuali positivi al Covid in più in Italia rispetto a sabato, per un totale di 999.504.