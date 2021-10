Covid, in Italia 2.748 nuovi casi su 344.969 tamponi e altri 46 decessi

ministero della Salute

Sono 2.748 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 344.969 tamponi processati (venerdì erano 3.023 su 271.566 test). Il tasso di positività cala allo 0,8% (era all'1,1%). I decessi sono stati 46 (venerdì erano 30), per un totale da inizio pandemia di 131.274 morti. Sono 3.325 i nuovi guariti. Diminuiscono di 16 unità le terapie intensive, mentre sono 50 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid.