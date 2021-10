Covid, in Italia 2.494 nuovi casi su 315.285 tamponi e altri 49 morti

Da inizio pandemia i guariti dal Covid sono 4.490.388. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è di 370 pazienti, sono, invece, 2.665 i positivi nei reparti ordinari.

Lazio, vaccinata oltre 90% popolazione adulta

"Superato il 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12 hanno concluso il percorso vaccinale". A dirlo l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ribadendo che "il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa". Per quanto riguarda la terza dose, sono state "somministrate oltre 31mila dosi agli over 80 - dice D'Amato - prenotati già 4mila over 60 che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni".