Covid, in Italia 167.206 nuovi casi con 1.097.287 tamponi e 426 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 167.206 nuovi casi di Covid a fronte di 1.097.287 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 186.740 con 1.397.245 test). Il tasso di positività si attesta quindi al 15,2%, in aumento rispetto al 13,4% del giorno precedente. I morti sono 426, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 144.770. Guarite 139.421 persone.

Sono 1.665 le terapie intensive, 26 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 123, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 20.001 (-36).

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 534mila dosi (40mila prime + 62mila seconde + 431mila terze), per un totale di 125,2 milioni. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 537mila dosi al giorno (51mila prime + 45mila seconde + 441mila terze). A questo ritmo l'80% degli over 5 sarà vaccinato con terza dose tra un mese e quattro giorni (il primo marzo).