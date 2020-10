Covid, in due Comuni irpini i minorenni non potranno circolare

I minorenni non potranno circolare per le strade di due Comuni irpini, Quindici e Avella, entrambi in provincia di Avellino. Nel primo centro, in seguito all'aumento dei contagi da Covid, il sindaco Eduardo Rubinaccio ha stabilito che i minori non potranno uscire di casa se non per comprovati motivi e comunque dovranno essere accompagnati da un "familiare adulto". Analoga la decisione del primo cittadino di Avella, Domenico Biancardi.