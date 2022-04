Covid, in arrivo le multe per gli over 50 No vax: sono quasi due milioni da sanzionare

Dal primo aprile sono state allentate le misure anti-Covid in Italia, ma il ministro della Salute Roberto Speranza raccomanda di continuare a usare la mascherina.

E se il Green pass è stato - perlomeno parzialmente - accantonato, non così le multe (una tantum e da 100euro) per gli over 50 che rifiutano di vaccinarsi. Sono quasi due milioni le persone da sanzionare e sono già stati spediti i primi avvisi del ministero della Salute e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con l'avvio del procedimento sanzionatorio.