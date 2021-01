Covid, in Abruzzo confermata la circolazione di due varianti

Ansa

Ci sono la variante inglese del Covid e un'altra già nota in Europa all'origine di numerosi contagi accertati in Abruzzo dal dicembre 2020. L'Istituto superiore di sanità ha confermato quanto già emerso dagli accertamenti del Laboratorio di genetica molecolare dell'Università di Chieti. Il numero complessivo dei casi sarebbe però maggiore. Sono infatti stati individuati 51 contagi per la provincia di Chieti riconducibili alla variante inglese.