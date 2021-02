Covid, il sistema a colori delle Regioni entra nel decreto legge

IPA

Entrano nel nuovo decreto legge che proroga il divieto di spostamento tra le Regioni, in vigore da oggi, le zone a colori che suddividono le Regioni in diversi livelli di rischio (bianco, giallo, arancione e rosso). Finora, il sistema delle "fasce" era previsto dai vari Dpcm che si sono susseguiti da novembre 2020: quello attuale scadrà il 5 marzo, ma le fasce saranno comunque prorogate per effetto del decreto.