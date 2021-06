Covid, il sindaco di Codogno: zero positivi nelle ultime 24 ore

Ansa

Codogno è Covid-free: per la prima volta nella cittadina del Lodigiano dove era stato accertato il primo caso di coronavirus, quello del Paziente 1, nessun cittadino risulta positivo secondo l'aggiornamento quotidiano dei casi comunicato dall'Ats. A renderlo noto è il sindaco Francesco Passerini, spiegando che "dal 20 febbraio 2020 non era mai successo. Erano diversi giorni che monitoravamo la situazione in attesa di raggiungere questo traguardo".