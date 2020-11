Covid, il procuratore generale del Piemonte: "Stato intervenga per evitare che imputati vengano rilasciati"

ap-lapresse

"Lo Stato deve intervenire per garantire i cittadini, evitando la possibilità che persone imputate possano essere scarcerate e riappropriarsi degli spazi criminali sul territorio". Il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo, mette in guardia sul rischio di rinvii, ritardi e scarcerazioni per decorrenza dei termini a causa dell'emergenza Covid. Per questo, aggiunge, "sarebbe necessaria la sospensione delle scadenze".