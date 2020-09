Coronavirus, il Papa: "Troppi interessi di parte sui vaccini" | E ai fedeli: "Non ammucchiatevi, evitiamo il contagio"

"La crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti; possiamo uscirne migliori se cerchiamo insieme il bene comune". Lo ha detto papa Francesco nell'udienza generale sottolineando che però "purtroppo, assistiamo all'emergere di interessi di parte . Per esempio, c'è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini, per cercare vantaggi economici. Alcuni approfittano della situazione per fomentare divisioni".

Ai fedeli: "Non ammucchiatevi" - "Altri semplicemente non si interessano della sofferenza altrui, passano oltre e vanno per la loro strada. Sono i devoti di Ponzio Pilato: se ne lavano le mani", ha poi aggiunto papa Francesco nel corso dell'udienza. A un certo punto, poi, si è rivolto ai fedeli: "Non ammucchiatevi, evitiamo il contagio", ha detto invitandoli, nel cortile di San Damaso del palazzo apostolico vaticano, a mantenere la distanza di sicurezza. "Ognuno ha la sua sedia", ha detto il pontefice con il sorriso a quanti si erano posizionati a ridosso delle transenne.

"La politica non gode di buona fama" - La buona politica deve avere come obiettivo il "bene comune", ha poi continuato il Papa durante l'udienza generale. "La politica spesso non gode di buona fama, e sappiamo il perché. Questo non vuol dire che tutti politici siano cattivi, nella storia dell'umanità ci sono tanti politici santi, non bisogna rassegnarsi a questa visione negativa ma reagire dimostrando con i fatti che è possibile, anzi, doverosa una buona politica, quella che mette al centro la persona umana e il bene comune", ha concluso.