Covid, il governo licenzia il commissario per la sanità in Calabria

Ansa

Il governo ha rimosso Saverio Cotticelli dalla mansione di commissario per la sanità della Regione Calabria. Il generale dei carabinieri in pensione aveva ammesso in tv di non aver realizzato nei mesi scorsi un piano di emergenza sanitaria per la seconda ondata autunnale dell'epidemia di coronavirus. L'esecutivo è dunque pronto a sostituirlo, grazie al recente decreto che ha disposto un nuovo commissariamento della sanità calabrese.