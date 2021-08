Covid, i presidi: "Necessari mezzi pubblici dedicati agli studenti"

ansa

Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, in vista del nuovo anno scolastico, sul fronte Covid punta il dito contro il trasporto pubblico. "Non sembra in grado di riformulare se stesso, di fare delle corse dedicate alle scuole - ha detto -. Ciò che in altri Paesi si fa normalmente, da noi sembra impossibile eppure abbiamo avuto un anno e mezzo per fare degli interventi".