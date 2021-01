Covid, Gualtieri: "Nuovi ristori poi incontro con le parti sociali"

A una domanda sul nuovo decreto ristori, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha risposto che è in programma giovedì un Consiglio dei ministri "per chiedere l'autorizzazione del Parlamento a un nuovo scostamento di bilancio". Gualtieri ha poi parlato dell'importanza del coinvolgimento delle parti sociali e della società civile "che vogliamo incontrare subito dopo il Cdm per la finalizzazione del piano".