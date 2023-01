Covid grave, rischio è 7 volte più alto per i non vaccinati non infettati

Il rischio di contrarre il Covid in forma grave si moltiplica all'aumentare dell'età, a esclusione della fascia 0-4 anni.

Inoltre, per la popolazione sopra i 12 anni e senza una diagnosi pregressa di infezione da Sars-CoV-2, è circa sette volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati. Lo rileva l'Istituto superiore di sanità nel Report sul rischio di infezione e malattia grave stratificato. A parità di fascia di età e di condizione di pregressa infezione, in tutte le classi di età maggiori di 12 anni, sottolinea l'Iss, "si osserva una tendenza alla riduzione del rischio di malattia grave associato alla vaccinazione".