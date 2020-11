Covid, governo valuta riduzione della Dad per le superiori da metà dicembre

Web

Potrebbe avviarsi una riduzione graduale della didattica a distanza per le superiori già da dicembre. E' l'ipotesi, caldeggiata in particolare da M5s e Iv, al vaglio del governo. L'orientamento prevalente è riportare tutti in classe, nelle zone gialle, non prima del 7 gennaio. Ma nelle aree a più basso contagio, dove ad oggi per le superiori c'è la Dad al 100%, i liceali potrebbero gradualmente rientrare a scuola già dalla metà di dicembre.