Covid, governo pensa a riduzione validità Green pass da 12 a 9 mesi

Ansa

Riduzione della validità del Green pass da 12 a 9 mesi. E' una delle misure previste dopo la riunione tra l'esecutivo e le Regioni. Per quanto riguarda gli adolescenti, la cabina di regia del governo sembra orientata a escludere l'obbligo della certificazione per gli under 12 anche quando arriverà il via libera alla vaccinazione per bambini e ragazzi tra i 5 e gli 11 anni.