Covid, governo: mille negli stadi, capienza dei palazzetti sale al 15%

Fino a mille persone negli stadi aperti e capienza dei palazzetti che sale fino al 15%, anche se non si potrà andare oltre i mille spettatori. E' la proposta che il governo ha avanzato alle Regioni per regolamentare la presenza agli eventi sportivi. Rispetto ai precedenti provvedimenti, dunque, non cambia nulla per quanto riguarda gli stadi, mentre salta il limite massimo di 200 persone per quelli al chiuso.