Covid, Giovannini: su autobus e treni capienza dell'80%

IPA

In vista di settembre, le regole per bus e metro, pullman e treni locali sono quasi pronte E' quanto afferma il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, spiegando che la capienza sarà dell'80% su bus e treni sia in zona bianca sia in zona gialla, ci vorrà la mascherina chirurgica anche se è consigliata la Ffp2 e potranno essere previsti orari di ingresso differenziati sia per le scuole sia per le aziende e gli uffici pubblici.