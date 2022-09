Covid, Gimbe: in sette giorni -18% di ricoveri e -17% di casi | Solo 2,3 milioni di quarte dosi: "Attendere i vaccini aggiornati è rischioso"

Prosegue il calo di contagi e ospedalizzazioni per il Covid.

Dal 31 agosto al 6 settembre i ricoveri in area medica vedono un -17,8% e quelli in terapia intensiva segnano il -18,1%. Lo riferisce la Fondazione Gimbe, precisando che negli stessi sette giorni i nuovi casi calano del 17,3% e i decessi del 22,1%. Sono oltre 17,1 milioni le persone over 60 o fragili candidate a ricevere la quarta dose di vaccino contro il Covid, ma finora l'hanno ricevuta solo 2.323.500 soggetti. La Fondazione Gimbe raccomanda dunque di prenotare subito la quarta dose, perché "attendere un vaccino aggiornato è rischioso".