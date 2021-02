Covid, Gimbe: "In nove Regioni i contagi riprendono a salire"

Ansa

Nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio "si arresta la discesa dei nuovi casi" di Covid. Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe, precisando che "in nove Regioni risale l'incremento dei nuovi casi e in cinque si registra un aumento degli attualmente positivi per 100mila abitanti". Sono i primi segnali, dicono gli esperti, di un'inversione di tendenza che indica come si siano "esauriti gli effetti del decreto di Natale".